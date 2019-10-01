Культура

В Пскове пройдет конкурс «Откроем для себя Изюмовские строки…»

14-15 ноября в Пскове состоится VI областной конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организаторами конкурса выступают ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия краеведа, поэта Евгения Изюмова, нашего земляка; развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.

Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 9 до 25 лет, подавшие заявку на участие в конкурсе с одним из стихотворений Евгения Изюмова до 1 ноября.

Участники конкурса подразделяются на три группы: младшая возрастная категория (9-11 лет); средняя возрастная группа (12-14 лет); старшеклассники (15-17 лет), учащаяся молодежь (18-25 лет).

Конкурс проводится в один тур. Оценивает творчество участников компетентное жюри.

Творческое соревнование состоится в зале «Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина» (г. Псков, Сиреневый бульвар, 3) 14 - 15 ноября с 14.00 до 16.00.

Номинации конкурса: Лауреат конкурса чтецов; Лучшее прочтение стихотворения Евгения Изюмова; Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Евгения Изюмова.

Положение о конкурса, форма заявки и контактная информация на сайте библиотеки.