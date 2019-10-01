Культура

Спектакль о Пушкине и о любви даст в «Михайловском» в День лицея Олег Пальмов

Моноспектакль известного российского актёра театра и кино Олега Пальмова станет подарком жителям и гостям Пушкиногорья ко Дню лицея. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», 19 октября актер сыграет в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) спектакль «Я вас любил... Я вас люблю». Со сцены прозвучат фрагменты воспоминаний и писем поэта и его современников, повесть «Метель», любовная лирика Пушкина. «Режиссеру и сценаристу литературных моноспектаклей Олегу Пальмову удалось найти самые интересные факты из биографии поэта и рассказать их в лицах», — отметили в музее.

Фото с сайта radario.ru.

Олег Пальмов хорошо известен театралам по разноплановым ролям в постановках Академического драмтеатра имени Комиссаржевской, ленинградского Ленкома, Театра Советской Армии, БДТ имени Товстоногова, а также более чем по тридцати работам в кино. В 1988 году Олег Константинович был одним из организаторов, а позднее — директором Театра под руководством Л.И. Малеванной, созданного из выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, где он сам преподавал актёрское мастерство. В активе артиста — ряд литературных программ и моноспектаклей, среди которых несколько пушкинских и лермонтовских, а также «О верю, верю, счастье есть!» (о Сергее Есенине по воспоминаниям современников — Ирины Одоевцевой, Георгия Иванова, Анатолия Мариенгофа), «Вагон для перевозки свежих устриц» (об А.П. Чехове), «Пьем за яростных, за непохожих!..» (программа о Великой Отечественной по стихам Давида Самойлова, Виктора Некрасова, Виктора Конецкого, Павла Когана, проч.), многие другие. В 2015 году по заказу фонда «Царскосельский карнавал» и в сотрудничестве с музеем-заповедником «Михайловское» он записал диск по повести Сергея Довлатова «Заповедник».

Спектакль ко Дню Царскосельского лицея 19 октября начнется в 18.00. Вход на него свободный.