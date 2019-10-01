Культура

Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку «Сначала Аз да Буки, потом и все науки»

Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку «Сначала Аз да Буки, потом и все науки». Об этом сообщается на сайте Псково-Изборского музея-заповедника.

Выставка раскрывает историю развития образования от церковно-приходских школ до Печорской реальной гимназии.

В экспозиции использованы подлинные учебники русских школ от начала ХХ века до времени вхождения Печорского района в состав буржуазной Эстонии включительно, школьные фотографии из фондов музея и личных архивов жителей города. Каждый посетитель сможет узнать, чему учили детей в разное время, какие предметы входили в обязательную образовательную программу, проследить историю развития школьных учебников.

А все желающие окунуться в школьную атмосферу столетней давности, попробуют свои силы в решении задач из учебников до 1940-х гг., используя для этого грифельную доску и мел, перо и бумагу, бересту или восковую табличку.

Выставка работает с 3 октября.

Адрес: Печоры, ул. Международная, д. 6.

Информация для справок: 88114823077