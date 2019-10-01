Культура

Курсы для преподавателей эстрадного пения пройдут в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного пения учреждений дополнительного образования Псковской области состоятся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова с 10 по 12 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в программе курсов - лекции, практические показы, открытые занятия, мастер-классы.

В качестве ведущего преподавателя курсов выступит Наталья Решетникова (Санкт-Петербург) - старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового вокала факультета «Музыкальное искусство эстрады» Санкт-Петербургского института культуры, преподаватель ДШИ при СПбГИК.

Также в работе курсов примут участие преподаватели специальности «Музыкальное искусство эстрады» колледжа: заслуженная артистка России Марина Курчавова, Екатерина Камалова, Аркадий Галковский, Тимофей Никогосов, Ирина Галковская.

Тематика курсов охватывает широкий круг проблем вокальной педагогики. Будут затронуты вопросы техники и стилистики эстрадно-джазового вокала, специфики работы с эстрадными фонограммами. Отдельный мастер-класс посвящён фонетическим особенностям исполнительства на английском языке. Участникам представят современный эстрадно-джазовый репертуар, новинки учебно-методической литературы по эстрадному вокалу. Особое внимание организаторы планируют уделить детскому песенному исполнительству в эстрадном стиле.

В заключительный день работы курсов состоится круглый стол, на котором участники обсудят проблемы преподавания эстрадного пения в учреждениях дополнительного образования Псковской области.

Желающие принять участие в работе курсов могут обраться по телефону: +7 921-703-00-24.