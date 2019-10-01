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Культура

Псковское «Михайловское» принимает участие в работе международного форума «Музей: наука, инновации, коммуникация» в Белоруссии

04.10.2019 17:59|ПсковКомментариев: 0

Завтра, 5 октября, в Бресте (Республика Беларусь) откроют IV Национальный форум «Музеи Беларуси», в работе которого принимают участие музеи различного профиля, галереи, а также туристические и дизайнерские фирмы, изготовители музейного, выставочного и электронного оборудования - всего более 120 участников из страны-хозяйки и государств ближнего и дальнего зарубежья: России, Армении, Китая, Латвии, Украины, проч. Тема нынешнего съезда музейщиков - «Музей: наука, инновации, коммуникация».

Программа форума состоит из несколько разделов. Это главная экспозиция, демонстрационная программа с презентациями более тридцати республиканских, городских, районных и ведомственных, в том числе школьных музеев Белоруссии, а также деловая программа. Гости и участники форума также примут участие в церемонии открытия обновленной экспозиции археологического музея «Берестье» (Брестская крепость, Госпитальный остров), познакомятся с новыми экспозициями Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», побывают на обзорной экскурсии по Бресту.

В первый же день форума, в рамках деловой программы, перед его участниками выступит директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения, тема его доклада - «Пушкинский заповедник, его просветительские и образовательные программы для посетителей и местного сообщества». Среди наиболее интересных тем деловой программы также можно назвать: «Музейный менеджмент: требования ХХІ века» (Михаил Брызгалов, генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва, Россия), «Возвращение украденного «Врубеля» как итог музейного исследования» (Вера Кальчурина, хранителя фондов Музея русского искусства в Ереване, Армения), «Практика самопозиционирования музеев и библиотек на примере комплекса мероприятий по возвращению и воссозданию Брестской Библии» (Александр Суша, культуролог, книговед, председатель Международной ассоциации белорусистов, Белоруссия).

В рамках деловой программы форума также состоится презентация пилотного номера белорусского периодического музейного издания «Белорусский музей».

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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