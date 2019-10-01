Культура

Великолукская поэтесса стала лауреатом международной литературной премии«О Русь, взмахни крылами»

Второго октября, накануне Дня рождения величайшего национального поэта России Сергея Есенина в Москве состоялась церемония награждения дипломантов и лауреатов международной литературной премии его имени – «О Русь, взмахни крылами». Это одна из старейших литературных премий России, учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремесел «Осиянная Русь» – первое награждение состоялось еще в 2005 году. И вот спустя почти пятнадцать лет на сцене Есенин-центра очередной раз чествовали дипломантов и лауреатов, причем не только поэтов, но и есениноведов, переводчиков, актёров и певцов – всего в премиальном пакете 10 номинаций.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России, одним из обладателей этой престижной литературной премии стала великолукская поэтесса Светлана Размыслович, занявшая 1-е место в номинации «Интернет-поэзия».

Светлана Размыслович родилась в 1975 году. Поэт, прозаик, живет и работает в городе Великие Луки, воспитывает троих детей.

Впервые Светлана дебютировала со своими стихами на фестивале «Словенское поле – 2016», где заняла третье место в «Открытой номинации». В том же 2016 году она становится лауреатом 2-го полуфинала фестиваля «Осиянная Русь» — диплом «Надежда России», (Москва), в марте 2017 года – дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «»Мгинские мосты» без границ — 2017», (диплом 1 степени в номинации «Лирическая поэзия» (п. Мга Ленинградской области) и дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС-2017» (Ялта), в мае — дипломантом заочного конкурса XIV фестиваля «Под небом Рязанским – 2017», в августе — лауреатом IX международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции», в июле 2018 года — лауреатом фестиваля «Словенское поле-2018» (1-е место в «Открытой номинации»).

В сентябре 2019 года Светлана Размыслович принята в Союз писателей России.