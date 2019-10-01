Культура

Спектакль «Семейные истории» покажет псковский молодежный театр

11 октября в 15:00 молодежный театр «Ахтеатр» покажет спектакль по произведению Биляны Срблянович «Семейные истории». Показ пройдет в малом зале Городского культурного центра, по адресу: площадь Победы, дом 1, сообщили Псковской Ленте Новостей в самом театре.



«Дети - это зеркала своих родителей. Они впитывают и поглощают их жизнь, а после воплощают ее. Герои этой пьесы - дети, которые играют во взрослые игры. Смотрят, как "играют в семью" взрослые, и играют в семью сами. Так, как видят. Так, как чувствуют», - пишут актеры театра.





Информация о билетах в кассе городского культурного центра, либо в группе.