Культура

Копию самого знаменитого в мире квилта можно будет увидеть в Доме ремесел

7 октября с 12.00 до 19.00 в Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества (ул. Некрасова, 8) пройдет выставка уникального экспоната - копии самого известного в мире лоскутного одеяла Dear Jane (Дорогая Джейн). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Полотно выполнено боле чем из 5 тыс. лоскутков. Над созданием раритета в современном исполнении трудились 40 мастериц из 30 регионов России на протяжении девяти месяцев. Каждая отшивала по несколько блоков, самостоятельно подбирая ткани.

Работа над проектом была завершена в мае этого года, и теперь оригинальный квинт путешествует по родным городам мастериц. География выставок экспоната обширна: Екатеринбург, Волгоград, Белгород, Челябинск, Пермь, Воронеж, Петрозаводск, Уфа, Сургут, Саратов, Омск и т.д. Псковские зрители смогут увидеть экспонат благодаря участнице проекта Марине Волковой.

Dear Jane/Дорогая Джейн - самый известный в мире квилт. Одеяло сшито и простегано вручную американкой Джейн А. Блейкли Стикл, о которой мало что известно: родилась 8 апреля 1817 года, была замужем, умерла в 1896 года в возрасте 79 лет, доживая свой век в чужом доме. Джейн создавала свое одеяло в дни Американской Гражданской войны. Полотно состоит из 225 блоков (ни один из них не повторяется) и из 5602 кусочков ткани. Размер блоков варьируется от 3 до 5 дюймов. Общий размер квилта 204 х 204 см. В нижнем правом углу оригинала сохранилась надпись: «Во время войны 1863» (In War Time 1863).

Особую популярность Dear Jane обрела после того, как Бренда Пападикис подробно исследовала квилт и описала его в своей книге. «Как учителя математики, меня, прежде всего, загипнотизировали геометрические узоры блоков. Однако, квилт Dear Jene - больше, чем просто геометрия!» Нетрадиционный, творческий, новаторский, даже авангардный, если хотите! Он интересен оригинальностью дизайна и, конечно, композицией. Крошечные детали формируют блоки крупнее. А их расстановка для меня - сродни мелодии.»

Оригинальный квилт Дорогая Джейн, как пример американского народного искусства, хранится в музее Беннингтон в Вермонте (США). Экспонат выставляется и становится доступен вниманию публики всего один раз в год.