Культура

Максимальное число заявок пришло на литературный конкурс «Чернильница» в этом году

Завершился прием заявок на девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». В этом году заявки на конкурс подали 100 человек, среди которых 47 чтецов, 28 писателей и 54 поэта. Подавать заявку можно было в несколько номинаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского Молодежного центра.

Далее, 9 октября, участников, которые подали заявку в номинацию «Лучший чтец», ожидает прослушивание. В предварительном отборе чтецов членами жюри будет рассматриваться одно стихотворение от каждого участника. По итогам предварительного отбора оргкомитетом опубликует список прошедших отбор вечером 9 октября.

Молодёжный центр приглашает всех желающих посетить прослушивание и поддержать чтецов. Отбор пройдет 9 октября в 16:00 в Псковском городском молодёжном центре (М. Горького, 15).