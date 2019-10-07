Культура

Лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов выберут на фестивале «Мой Пушкин»

В Пушкинских Горах с 11 по 15 октября пройдет 20-й всероссийский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Ожидается, что участники приедут из Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Мурманской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и Республики Дагестан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, драматурга и прозаика. Юбилей празднуют и многие произведения Александра Пушкина: 190 лет со дня написания романа «Роман в письмах», стихотворений «Воспоминания в Царском Селе», «Зимнее утро», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 185 лет назад свет увидела повесть «Пиковая дама» и сказка «Золотой Петушок».

В фестивале примут участие учащиеся образовательных учреждений, индивидуальные исполнители, а также детские и молодежные творческие коллективы. Среди них будут выявлены сильнейшие в 7 номинациях — «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская работа», «Хореография», «Вокал» и «Театральная». В состав жюри, которое будет оценивать выступления конкурсантов, войдут научные сотрудники Пушкинского Дома, заслуженные деятели искусств, кино и телевидения.

В один из вечеров на фестивале состоится поэтическая дуэль, в которой примут участие ребята двух возрастных групп: младшая будет читать стихотворение «Домовому», а старшая - «Деревня». Победителей определят с помощью голосования и отметят специальными дипломами.

Фестиваль «Мой Пушкин» проводится ежегодно с целью приобщения детей и подростков к наследию великого поэта. Он направлен на развитие творческих способностей, выявление и поддержку юных дарований, а также совершенствование работы литературных объединений и клубов.