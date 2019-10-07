Культура

В Пскове откроется выставка «Городские мотивы»

11 октября Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой персональной выставки выпускника Псковского государственного университета, дизайнера Леонида Беликова. «Городские мотивы» - так автор назвал выставку графических и живописных работ, посвященную Пскову. Выставка откроется в канун 26 –летия художника, поэтому в экспозиции будет представлено 26 работ разных лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Псков - это город, где каждая улица и переулок дышит историей, а стены храмов и домов хранят память о наших замечательных соотечественниках, прибавьте к этому очарование, камерность и уют исторического центра города, и Псков никогда не отпустит Вас. Псков – это вечный урок и познание», - считает Леонид Беликов.

Каждый посетитель выставки сможет получить буклет, выпить чаю и сделать селфи с художником, а также поговорить о свободе в выборе визуальных средств.

Начало в 17 часов. Выставка будет работать до 11 ноября по адресу улица Конная, дом 6.