Культура

В Пскове состоится традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

Традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», организатором которого является Псковский областной центр народного творчества, пройдет в Пскове 11 и 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В фестивале примут участие фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и впервые из Вологодской и Тверской областей, Белоруссии, Карелии, Латвии, Эстонии, городов Псков, Великие Луки и Санкт-Петербург.

Специалистами Центра ведется подготовка к предстоящим мероприятиям фольклорного фестиваля «Золотые родники», формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники гала-концерта.