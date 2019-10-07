Культура

Мастер-класс по сценическому мастерству прошел в рамках проведения литературного конкурса «Чернильница»

Накануне, 7 октября, в Псковском областном колледже искусств прошел мастер-класс по сценическому мастерству. Занятие посетило 17 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

В начале мастер-класса все участники получили вводную теоретическую базу по сценическому мастерству и полезные наставления о том, как справиться с волнением перед выходом на сцену.

Далее студенты второго курса Псковского колледжа искусств показали множество дыхательных упражнений, направленных на развитие дикции.

Мастер-класс провела член Союза театральных деятелей РФ, член Российской общественной академии голоса, актриса, театральный преподаватель, мастер курса «Театральное творчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Людмила Масленникова.

Напомним, занятие прошло в рамках проведения девятого городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница».