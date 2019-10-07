Культура

Фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода» пройдет в Пскове

9 ноября в Пскове состоится II областной фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода». Об этом сообщается на сайте Псковского областного центра народного творчества. Для участия в фестивале приглашаются индивидуальные мастера, работающие в различных техниках вязания, валяния из шерсти, занимающиеся обработкой меха, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона, художники-дизайнеры, мастера народного творчества.

Тема фестиваля: «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». В программе фестиваля: ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества с продукцией ручной работы, презентации выставочных экспозиций учреждений культуры муниципальных образований и индивидуальных мастеров по теме фестиваля, показ одежды и аксессуаров, мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов, благотворительная акция «Подари тепло ребенку».

Напомним, фестиваль проводится в целях распространения опыта работы мастеров народного творчества, развития традиционных ремесел и современных направлений декоративно-прикладного творчества. Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области. Ознакомиться с положением можно здесь

Подробная информация по телефонам: 8(112) 62-23-34, 66-17-49