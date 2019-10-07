Культура

Творческий вечер Николая Рассадина состоится 25 октября в Пскове

25 октября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова состоится творческий вечер «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Гайд-парк».

Со слов поэта, провести вечер поэзии его пригласила библиотека. По его мнению, это связано с его вступлением в Союз писателей России.

Николай Рассадин отметил, что вечер будет наполнен исключительно поэзией, песен он исполнять не будет. Также он заявил, что по окончанию основной части можно будет пообщаться с ним лично и задать любые вопросы.

Вход свободный.