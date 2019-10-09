Культура

Музейщики из Опочки выразили готовность поучаствовать в проекте Пушкинского Заповедника

Сотрудники Опочецкого краеведческого музея выразили намерение присоединиться к проекту «Хлебное место», который разработали и претворяют в жизнь в Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, до своего визита к коллегам участники экспедиции «Хлебный путь» побывали в Захино Пушкиногорского района, а ранее - Опочецкого уезда, где сохранились фрагменты постройки уникального в своём роде Турбиностроительного завода братьев Альберта и Эдуарда Тиме.

Это предприятие с 1889 года производило турбины, жернова, мельничное оборудование, которое отличалось высоким качеством и пользовалось спросом не только на Псковщине и в ближних Витебской, Петербургской, Новгородской, но и в дальних Иркутской, Акмолинской, Семипалатинской губерниях, во многих других уголках Российской Империи. В 1901 году здесь же, в Захино, начала работать первая в Псковской губернии электростанция. Сейчас постройки завода руинированы, - рассказала руководитель проекта «Хлебное место», начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова, - но читается система прудов, каналов и плотин, сохранилась одна из стен мельницы и так далее.

Участники экспедиции «Хлебный путь» у бывшего завода братьев Тиме. Фото: Пушкинский Заповедник.

Коллеги из Опочецкого музея, где собрано немало материалов об уникальном предприятии, выразили готовность предоставить часть из них для подготовки сборника по итогам проекта.

Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» нынешней весной стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Нужно отметить, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» - именно в стартовом для конкурса 2014 году.