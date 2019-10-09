Культура

Замминистра культуры РФ выделила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры

Замминистра культуры Ольга Ярилова отметила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры. Об этом она сообщила на заседании рабочей экспертной группы комитета по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта «Культура».

Как отметила Ольга Ярилова, по всей России целевой показатель 2019 года, установленный профильным нацпроектом, к октябрю уже удалось перевыполнить. Дома культуры, библиотеки, концертные залы и другие учреждения посетили 615,7 млн раз, хотя планировалось около 587 млн визитов. К 2024 стоит задача увеличить посещаемость организаций культуры на 15%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В Псковской области за 9 месяцев 2019 года целевой показатель выполнен на 123,8%. Учреждения культуры региона жители посетили около 3,8 млн раз. Этому способствует и улучшение материально-технической базы библиотек, сельских и районных домов культуры.

Например, в деревне Полоное Порховского района при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появился спортивно-культурный комплекс, благодарная нацпроекту «Культура» в регионе действуют 3 виртуальных концертных зала, еще три будут введены в строй в ближайшее время в Островском, Невельском и Пыталовском районах.