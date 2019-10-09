Культура

Благотворительные концерты ансамбля «Сказ» пройдут в Псковской области

12 октября в 15.00 в Пустошке (районный Центр культуры) и 13 октября в 15.00 в Опочке (районный Центр культуры) все желающие смогу увидеть выступления заслуженного коллектива народного творчества России ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева под руководством Константина Абабкова. Об этом сообщается на сайте Псковского областного центра народного творчества.

Напомним, что именно этот коллектив стал одним из лауреатов и обладателем грантовой поддержки во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в рамках Национального проекта «Культура». Отметим, что данные благотворительные концерты осуществляются при содействии Псковского областного центра народного творчества.