Фотовыставка Игоря Ефименко откроется в клубе «Тир» в воскресенье

13 октября в 18.00 в клубе «Тир» в Пскове состоится открытие фотовыставки Игоря Ефименко.

Выставка под названием «Наверное, давно пора было это сделать» представит серию фотографий из путешествий автора. Саундтреком открытия выставки будет музыка, сопровождающая фотографа в путешествии.

«Почему стоит сходить на эту выставку? Есть одна весомая причина. Даже если вы вдруг подписаны на мой инстаграм @idgerphoto и видели все, что там есть, то вы еще точно не видели новые фотографии из второй моей поездки в Нью-Йорк. Более того на выставке вы можете не просто читать мои посты, а послушать в живую и задать вопросы. Диалог же всегда приятнее, чем монолог», - приглашает Игорь Ефименко на свою фотовыставку.