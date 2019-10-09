Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет в Пскове

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет 13 октября в 16.00 в клубе «Тир».
Организаторы чемпионата отмечают, что смогут заразить любовью к чтению, а также будут рады единомышленникам по всей России: «Нам интересен каждый участник, от 18 до бесконечности».
Суть чемпионата состоит в том, что участники читают вслух на время со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Подготовиться заранее невозможно. Жюри оценивают технику и артистизм, как в спорте, по шестибалльной системе.
Затем победители едут дальше представлять свои города на конференции, а затем на финале.
Участие в чемпионате бесплатное.
Регистрироваться нужно здесь : www.biblioring.ru/join