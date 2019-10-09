Культура

Музыкант и композитор Андрей Сенькевич выступит в Пскове

В рамках осеннего мини-тура в Пскове 12 октября в 20.00 в клубе «Тир» выступит музыкант и композитор Андрей Сенькевич.

«Предстоящая встреча - это концерт-путешествие, объединивший десятки историй и песен из стран, которые мне удалось посетить с турами за последние три года.



Мне кажется, путешествие измеряется вовсе не количеством километров, посещённых мест и людей, которых ты встретил. Не количеством фотографий, съеденной еды или магнитов на холодильнике. Наверное, даже не количеством полученных эмоций и моментов, которые будешь еще долго помнить.



Мое путешествие измеряется количеством шагов, которые я сделал на пути к себе самому, шагов, которые я сделал на пути к этому миру», - рассказал музыкант. Также он добавил, что где бы он ни оказался, его окружают замечательные люди и прекрасный мир.

«Да, случается всякое, но это обязательная часть долгой дороги. И я рад, что моя дорога именно такая, какая есть. И я не перестану благодарить каждого, кто делит ее со мной», - убежден Андрей Сенькевич.