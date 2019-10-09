Культура

Завтра в Великих Луках состоится круглый стол, посвященный жизни протоиерея Иоанна Пульхерова

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 11 октября в 15.00 в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится «круглый стол», посвященный жизни и деятельности протоиерея Иоанна Пульхерова (Ивана Михайловича Пульхерова), священнослужителя, общественного деятеля, основателя церковно-православного краеведения Великих Лук, а также 140-летию выхода в свет его книги «Великолукская Успенская кладбищенская церковь и ее приход».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Общественном совете по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, участие в мероприятии примут более 20 ученых, краеведов, преподавателей, работников архивов, библиотек, музеев, представителей государственных, муниципальных и общественных организаций, а также студенты.

Организаторами «круглого стола» выступают: Великолукская и Невельская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки.

В ходе «круглого стола» его участники познакомятся с родословной и пасторским служением протоиерея Иоанна Пульхерова, с его работами, педагогической и общественной деятельностью. Также будут обсуждаться проблемы изучения и сохранности Успенского (Коломенского) кладбища.

Программа «круглого стола», посвященного жизни протоиерея Иоанна Пульхерова>>>

Участники мероприятия>>>