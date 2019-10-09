Культура

Жителей Печор ждут на завершающие сезон органные концерты

Жителей Печор приглашают на органные концерты, которые проходят в доме №12-А по улице Гагарина. Пост об этом опубликовали в группе «Органные концерты в Печорах».

«Уважаемые слушатели, приглашаем вас на концерты органной музыки, заключающие сезон 2019 года», - говорится в сообщении.

По данным группы, первый концерт пройдет 12 октября, начнется - в 17.00. Перед собравшимися выступит Туулики Юрье (Эстония). А 13 октября - в 17.00 - начнет выступать Анна Стрезева (Молдова). Кроме того, 16 октября - в 18.30 - начнется концерт Елизаветы Рулевой (Санкт-Петербург).