Культура

Псковичей ждут на встрече с французскими иллюстраторами детских книг

В Пскове пройдет серия встреч с французскими иллюстраторами книг для детей и подростков, в рамках проекта «Медиатека-XXI». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области, 23 октября встречи пройдут с иллюстратором, графиком, дизайнером, скульптором Кароль Ше и художницей-путешественницей Жюдит Гейфье.

«Организатором мероприятия выступает Французский институт, который организует аналогичные встречи в городах Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре и Красноярске в сентябре-ноябре 2019 года», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в комитете добавили, что партнерами мероприятия в Пскове и соорганизаторами выступают Псковская областная универсальная научная библиотека (Международный библиотечный центр) и кафедра немецкого и французского языков факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета.

Утреннюю сессию встреч (12.30 - 13.45) откроет круглый стол в Псковском государственном университете на тему «L'album jeunesse, ses coulisses, ses prolongements...la suite/Детская иллюстрированная книга, её закулисные стороны и перспективы» (без перевода, для студентов, изучающих французский язык).

Вторая сессия (15.00 - 17.00) пройдет на площадке МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» в формате мастер-класса (с переводом) для детей 10 - 14 лет - учащихся данной школы, изучающих французский язык, и преподавателей французского языка школ Пскова. Кароль Ше и Жюдит Гейфье расскажут аудитории о себе, о социально-художественных проектах, в которых участвуют, и предложат собравшимся всем вместе поработать над коллективной 10-метровой фреской-раскраской на тему «воображаемый сад».

В третьей сессии (17.00 - 18.00) запланирована неформальная встреча (свободный диалог) с членами французского Клуба, который объединяет нынешних школьников и выпускников разных лет, увлеченных изучением французского языка. Руководит Клубом преподаватель французского языка Псковского педагогического комплекса Л.А.Прошакина.

Напомним, Кароль Ше родилась в 1968 году, училась в Школе Изящных искусств в Реймсе, затем - в Париже в Школе Декоративно-прикладного искусства. В студенческие годы она много и увлеченно работала с пластилином и проволокой - материалами, которые определили основу ее неподражаемого стиля. Она творит объемные картины. Как иллюстратор Кароль дебютировала в корпоративной прессе, затем нашла издателя, заинтересованного в ее «объемной» вселенной. Сейчас Кароль Ше - состоявшийся художник: иллюстратор, график, скульптор, сотрудничает с детскими издательствами, публикует альбомы, является куратором и участником множества выставок.

Жюдит Гейфье родилась в 1981 году, увлеклась рисованием в детстве. Во время учебы в Школах декоративно-прикладных искусств Парижа и Страсбурга много путешествовала по Марокко и Буркина-Фасо. Именно эти путешествия, а также литература стран Африки и Магриба в значительной мере повлияли на формирование художественного мира художницы. В 2004 году она начала сотрудничать с детскими журналами и издательствами: Astrapi и другие журналы группы Bayard Presse, выпустила около 20-ти альбомов в Didier Jeunesse, Rue du Monde, Le Seuil и др. Настоящие живописные полотна, которые художница превращает в иллюстрации к своим книгам, представляются на выставках вместе с путевыми блокнотами. Отличительная черта ее произведений – тщательность проработки рисунка и невероятная утонченность кисти в сочетании с мягкой колористической гаммой. Она регулярно встречается и проводит мастер-классы со своими читателями в школах, с профессионалами детской книги и студентами, как во Франции, так и за рубежом.

В 2016 году Жюдит Гейфье создает ассоциацию Encrages. Вместе со своими друзьями она мобилизует усилия для помощи беженцам, через книги и иллюстрации.

В 2017 году Жюдит Гейфье приняла участие в создании гигантской 15-ти метровой фрески-раскраски на тему «воображаемый сад», вместе с Кароль Шекс и Марком Даньо.