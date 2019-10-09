Культура

В великолукском ДК ЛК начался цикл мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты

В великолукском Доме культуры Ленинского комсомола начался цикл мероприятий, посвященных 20-летию бессмертного подвига 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Так, 1 октября открылись выставка краеведческого музея, которая расположилась в военной палатке и представляла собой фотографии воинов 6-ой роты, и выставка, организованная совместно с детской художественной школой им. Большакова и школами города. На ней представлено более 20 тематических работ детей 9-15 лет. Итоги конкурса подводил Фонд «Памяти 6-ой роты» во главе с И.Н. Евтюхиным - братом Героя России Марка Евтюхина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК, финальными мероприятиями стали два концерта ансамбля «Голубые молнии» (Псков), перед первым из которых многочисленные представители городского Союза десантников, заслуженные ветераны ВДВ, молодежь из различных школ города и гости приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к памятной доске в аллее памяти 6-й роты около мемориального воинского захоронения.

Первый концерт состоялся при аншлаге. На встречу с гостями пришли ученики великолукских школ. Началось мероприятие с фильма о 6-ой роте, затем слово взял командир разведвзвода, гвардии лейтенант Иван Заподовников, которые отметил, что такие патриотические мероприятия должны проводиться чаще. Затем поприветствовал присутствующих директор Дома культуры Борис Можайкин, его речь завершилась минутой молчания.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение авторов лучших работ, представленных на выставке юных художников в фойе дома культуры. Они получили дипломы и подарки от фонда «Памяти 6-ой роты» и ДК ЛК.