Культура

Псковская группа «Йода» представила новую песню

Псковская группа «Йода» представила новую песню «Мурашки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила солистка проекта Елизавета Степанова.

Напомним, в сентябре группа «Йода» представила свой первый клип на песню «Матрешка». Ранее, в ноябре 2018 года, псковская кавер-группа Drum&Jazz стала победителем всероссийского конкурса уличных музыкантов, шоу талантов Street Stars, проводимого соцсетью «ВКонтакте». В финале Елизавета Степанова исполнила с группой «Моя Мишель» одну из песен этой группы.

Со слов саунд-продюсера коллектива, кавер-группа до сих пор ведет переговоры с Universal Music по поводу победы на всероссийском музыкальном конкурсе уличных талантов «Street Stars» и приза - контракта с Universal Music.