Культура

У псковичей появилась возможность повлиять на выбор групп-участниц музыкального фестиваля «Добрый рок»

На официальной странице VIII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» во ВКонтакте началось голосование: любой желающий может повлиять на список участников будущих отборочных концертов. По словам организаторов, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с обилием заявок на участие в фестивале.

Кто выступит на отборочных концертах в клубе TIR с января по май - «Тени дорог» или «Тракторизмо», «Сразу май» или «Изобретатель», Sellout или ComPromise, Bleakspace или Alex Sigmer, «Космонавты» или Гульнара Гилязова, Карамазов Драмс или другие коллективы - решат подписчики паблика.

Оргкомитет фестиваля обязательно учтет все пожелания.

Напомним, VIII Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» проходит в этом сезоне под традиционным девизом «Добрый рок - Доброму Пскову». Клубные концерты проходят с сентября 2019 по май 2020 в клубах города Пскова.

Вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также от реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Гала-концерт (опен эйер) фестиваля пройдет в июле будущего года в Пскове. Планируется, что в нем вновь примет участие более 25 интересных коллективов.

Ближайший концерт фестиваля состоится 8 ноября в клубе TIR в 20.00. В нем примут участие три коллектива - КрейZи ХауZъ (Псков), «7 Отличий» (Череповец), Cotton Buds (Беларусь). Билеты 200/300 рублей. 12+