Культура

Сегодня празднует 65-летие поэт Людмила Тишаева

Псковская поэтесса Людмила Тишаева отмечает сегодня, 12 октября, 65-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

«Людмила Тишаева влилась в ряды Союза писателей России в 2010 году, будучи уже зрелым мастером и имея за плечами три авторских книги. Затем, одна за другой, последовали еще два сборника поэзии. Перу Людмилы Георгиевны одинаково подвластны любовная и пейзажная лирика, философская и гражданская поэзия, стихи духовные и стихи для детей», - поделились ее коллеги.

Вот ее объяснение в любви ставшему давно родным городу Пскову:

Каждый шаг мой с тобою здесь связан,

Каждый вздох мой тобою наполнен -

Все, чего ни коснулась бы взглядом,

О тебе, мой любимый, напомнит….

По ее собственным словам, когда-то, будучи ученицей шестого класса, она написала рифмованное сочинение на тему «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», получив за него оценку «отлично». И самая жизнь, можно теперь утверждать, поставила ей такую же оценку, потому что сказки, желания ее детства давно стали былью, она достигла вершин мастерства, любима читателями, уважаема в среде коллег-писателей.

Людмила Тишаева родилась 12 октября 1954 года в Чугуеве (Украина, Харьковская область). После окончания 8 класса, в 1970 году, поступила в Республиканскую Художественную среднюю школу в Киеве. С 1973 по 1980 годы - учеба в Киевском Государственном художественном институте на факультете архитектуры. С 1980 по 1990годы жила в Днепропетровске.

В 1990 году переехала с семьей в Псков, где проживает по настоящее время. Работает учителем изобразительного искусства в Псковском педагогическом комплексе.

Автор поэтических сборников: «В росинке - мира отраженье», «Закатных зорь - недолгие дары», «За гранью плоскости», сборника стихов для детей - «Бабушкина азбука». Публиковалась в коллективных сборниках: «Пскова негасимый свет», «На берегах Великой и Псковы», «Весенние ростки», «Опаленные войной», «По лестнице веков», «Словенское поле», «Словенское поле», печаталась в 6-м выпуске альманаха псковских писателей «Скобари», путеводителе по Пскову «На рубежах Отчизны. Псковская крепость» и других.

Член Союза Писателей России.