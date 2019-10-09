Культура

Музей-усадьба Мусоргского приглашает на Ночь искусств

В ноябре в седьмой раз состоится приуроченная к празднику Дня народного единства Всероссийская акция «Ночь искусств». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

Музей-усадьба М.П.Мусоргского, который находится в деревне Наумово Куньинского района, приглашает посетить ночной музей. Как отметили в музее, в это время года он окружен угасающей красотой осенних листьев. Проведение свободного времени в пространстве старинного барского дома, экскурсия при свечах и концерт в Белом зале с участием артистов усилят впечатление.

«Наши посетители уже полюбили ночные прогулки по тихим экспозициям, неожиданные встречи с талантами, дружеское общение в музейной среде и ароматный чай с «фирменными» блинами в музыкальном кафе», - отметила научный сотрудник музея М.П.Мусоргского Елена Заверняева.

В прошлом году в музейном мероприятии принял участие творческий коллектив ДК им.Ленина г. Великие Луки. В этом году в Наумово приедут солисты и музыканты из г. Москвы - Дмитрий Степанович и Евгения Маляева, они исполнят известные и популярные романсы русских композиторов.

Акция начнется в 18.00 3 ноября.