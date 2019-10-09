Культура

Псковская поэтесса Диана Константинова стала победителем XV всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри»

11 по 13 октября в Москве прошел старейший в России ежегодный фестиваль молодых поэтов «Мцыри». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей, 40 поэтов «лермонтовского возраста» (до 27 лет) приехали в Москву на финал фестиваля, чтобы побороться за «Поэтический Оскар» - статуэтку гран-при работы скульптора Алексея Чебаненко.

На фестивале «Словенское поле-2019»

Псковскую область представляла молодая поэтесса Диана Константинова, ставшая в этом году одним из лауреатов в молодежной номинации поэтического конкурса «Словенское поле», проводимого в рамках одноименного литературного фестиваля. Напомним, что, согласно условиям конкурса, победители молодежной номинации кроме дипломов и призов фестиваля «Словенское поле» получают возможность участия в финале фестиваля молодых поэтов, «Мцыри».

11 октября, перед финалом Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри», для конкурсантов и просто начинающих поэтов по традиции прошли литературные мастер-классы. Мастера - 19 известных поэтов и писателей из Москвы, Московской и Кемеровской области, Пензы и Самары разбирали произведения конкурсантов, исправляли неточности и ошибки, искали вместе с участниками мастер-классов подходящие рифмы и помогали выстроить конкурсное выступление.

Статуэтка Мцыри

Финальный конкурс-концерт прошел 12 октября в Московском доме национальностей, который поддерживает проект уже не первый год. 40 финалистов конкурса представили на суд коллегии ценителей свои поэтические произведения. В жюри вошли: поэт-пародист Алексей Тараканов, режиссер Николай Железняк, а также мастера фестиваля - поэты - Андрей Корольков, Александр Козлов, Евгения Онегина, Антон Аносов, Елена Семёнова, Дмитрий Филиппенко, Юлия Мамочева, Михаил Рудаков и Виктор Шум. После совещания Коллегии в суперфинал вышло 15 участников конкурсной программы.

Суперфинал фестиваля состоялся 13 октября, в канун 205-ой годовщины со дня рождения М.Ю. Лермонтова в клубе «Колесо Времени», где на гала-концерте выступили 15 из 40 лучших молодых поэтов России. По условиям суперфинала в коллегии не было профессиональных поэтов. Выступления ребят оценивали деятели смежных видов искусств: режиссер Михаил Крупин, журналист Андрей Щербак-Жуков, писатели-фантасты Владимир Васильев и Юрий Быков, скульптор Алексей Чебаненко, писатель и издатель Виктория Балашова, композитор Александр Косенков и актёр Александр Рапопорт. У жюри была весьма сложная задача из 15 поэтов выбрать самого яркого.

Диана Константинова

Этим самым ярким поэтом и стала наша землячка - Диана Константинова, которая получила из рук известного российского актера Александра Рапопорта главный приз фестиваля - статуэтку «Мцыри-2019». Кроме этого поэтесса получила дипломы дающие право опубликовать свои произведениях в литературных изданиях: газетах «Exlibris Независимой газеты» и «Литературная газета». Второе место и «Приз зрительских симпатий» достались Ренату Гусманову из Москвы. Третье место жюри присудило столичному молодому поэту Антону Кобцу.

На гала-концерте финалистам фестиваля были также присуждены дополнительные номинации, дающие право опубликовать свои произведениях в литературных изданиях - газетах «Exlibris Независимой газеты» и «Литературная газета», а также в сборниках «Часовые памяти», «Вслед за путеводною звездой», «Образ» и т.д.

Финалисты фестиваля

По итогам фестиваля выйдет сборник «Мцыри», в который войдут стихи мастеров и участников конкурсной программы.