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Культура

Общественная палата региона обратится в областное Собрание с инициативой рассмотреть законопроект о гимне с музыкальным сопровождением

16.10.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Общественная палата Псковской области обратится в Псковское областное Собрание депутатов с инициативой рассмотреть законопроект «О гимне Псковской области» с музыкальным сопровождением во втором чтении. Соответствующее решение единогласно принято в среду, 16 октября, на внеочередном пленарном заседании совета общественного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. 

Заместитель губернатора области, заместитель председателя Геральдического совета Николай Цветков напомнил членам региональной Общественной палаты, что за последний год работа совета оказалась очень плодотворной и сейчас утверждение официальных символов региона практически завершено.

Он проинформировал, что на недавнем заседании Геральдического совета, которое прошло под председательством главы региона Михаила Ведерникова, было утверждено музыкальное сопровождение к тексту гимна. Всего на творческий конкурс поступило 17 проектов. Победителем стал выпускник Российской академии имени Гнесиных, педагог музыкальных школ Пскова, автор более 300 музыкальных произведений, лауреат и дипломант множества профессиональных конкурсов Борис Федотов.

В рамках заседания членам Общественной палаты была представлена музыкальная версия гимна Псковской области. После обсуждения общественники поддержали музыкальную редакцию. Присутствующая на заседании автор текста гимна Татьяна Рыжова, сообщила, что по ее инициативе текст будет немного скорректирован и сокращен. Она также отметила, что создала и художественный перевод текста гимна на английский язык.

В свою очередь Борис Федотов рассказал, что решился принять участие в творческом конкурсе практически сразу, и мелодию ему удалось сочинить в первый же вечер. «Когда хороший текст сразу западает в душу, то и создание музыки дается легко. Написание мелодии для гимна для композитора - это в первую очередь способ выразить свою любовь к родному краю», - заметил он.

Напомним, текст гимна уже одобрен депутатами регионального парламента в декабре прошлого года, но до утверждения музыкальной составляющей проект закона принят лишь в первом чтении. Теперь законопроект может быть рассмотрен и окончательно утвержден парламентариями. После утверждения музыки к гимну будет произведена его официальная запись под сопровождение Псковского областного симфонического оркестра.

Теги: #гимн Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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