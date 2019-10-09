Культура

Псковский проект «Седые дети» презентует новые главы из будущей книги воспоминаний детей войны

22 октября в 14 часов в Проектном офисе «Команда 2018» по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 19 состоится презентация новых рассказов из будущей книги «Седые дети». Проект реализуется победителями конкурса социальных проектов Фонда «Живая классика» 2019 - командой учеников МБОУ «СОШ № 13» города Пскова.

Презентация будет сопровождаться книжно-иллюстративной выставкой изданий из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки. В конце мероприятия состоится концерт.

«С момента презентации проекта в июле мы успели сделать очень многое, – рассказывает Даша Библева, участница проекта «Седые дети», – мы не только продолжали собирать рассказы «детей войны», но и тщательно продумывали, как будет выглядеть наша книга. К нам присоединились ребята из других классов и школ. Книга написана, но не закончена. Мы надеемся, что она будет пополняться новыми историями, и наш проект получит свое развитие в других регионах нашей страны».

Итогом работы над проектом в декабре 2019 года станет выпуск книги «Седые дети» издательством Фонда «Живая классика». Следующий этап – запись аудиокниги, скачать которую сможет любой желающий.