Культура

Выставка живописных арт-объектов Александра Николаева откроется сегодня в доме Сафьянщикова

17 октября в 18.30 в доме Сафьянщикова на втором этаже открывается персональная выставка Александра Николаева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении «Псков-АРТ», на выставке будут представлены живописные арт-объекты.

Александр Николаев родился в 1976 году в Пскове. В 1999 году окончил факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета.

Начиная с 1998 года, работал как художник-оформитель, декоратор, театральный художник. Автор более 40 общественных и частных интерьеров в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Нальчике, Риге.

Наиболее заметные проекты в Санкт-Петербурге: Ресторан «Да Винчи» (1998), Ресторан «Пикассо» (1999), ночной клуб «Акватория» (1999), ночной клуб «Циник» (2002), пиццерия «ОбщеПицца» (2005).

Наиболее заметные проекты в Пскове: клуб «TIR» (2000), бюро путешествий «Континент», рестораны «Рублев» (2001), «Helga» (2018), сеть магазинов «Арбат» (2006, 2008).

В качестве театрального художника сотрудничал с Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина (в 2014-2015 главный художник, художник-постановщик спектаклей «Граф Нулин», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Простодурсен и Великий Приречный театр») и с детской театральной мастерской «Гвозди» (спектакли «Джеймс Понт: Операция "Золотой Нос"», «Сны о Снежной Королеве»).

Участник выставок и арт-фестивалей в России, Германии, Латвии. Независимые художественные проекты: «Ультрабиология» (2001-2005), «Сны Пушкина» (2016), «Музей контрфольклора и концептуальных этносов Псковской области» (2019).