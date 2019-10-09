Культура

Инструментальное хулиганство, авангард и дада-рок ждут псковичей на концерте в ТИРе 19 октября

«Отцы хороших звуков» и дада-оркестр «Жвака Галз» ждут всех любителей настоящего андеграунда 19 октября в 20.00 в клубе T.I.R.

Организаторы концерта отмечают, что афро-славянский джаз будет сочетаться, но не смешиваться, с дада-роком из холодной Сибири и Санкт-Петербурга.

Самые зажигательные мелодии неизученных народностей Северо-запада будут исполнены ансамблем «Отцы Хороших Звуков».

«Имейте в виду: вероятность того, что у вас будет второй шанс попасть на это шоу - крайне низка», - предупреждают псковичей организаторы.

На концерте псковичей ждут - инструментальное хулиганство и авангард, психоаналитический мелодизм и дада-рок, эротико-приключенческие сюжеты от отцов псковского фрик-н-ролла и эстетическая истерика из холодной и загадочной Сибири и Санкт-Петербурга.