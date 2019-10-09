Культура

Виктор Лисенков уволился с должности директора Детской школы искусств Пскова

Виктор Лисенков уволился с должности директора Детской школы искусств Пскова. Как он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, при отставке ему «втихаря вручили в канцелярии трудовую книжку».

Говоря о причинах увольнения, Виктор Лисенков пояснил, что это было сделано по собственному желанию. «Я подал в отставку, все нормально. Это по собственному желанию. Естественно, меня никто не вынуждал. В назидание молодому поколению управленцев города я этот демарш сделал, хотя обещал коллективу, что подам в отставку в конце учебного года», - рассказал экс-директор школы искусств, пообещав подготовить себе преемника.

Добавим, Виктор Лисенков останется в ДШИ в качестве «рядового преподавателя». «Я и школа искусств - это одно и то же, это одно тело. Я остаюсь работать рядовым преподавателем. Преподаю хоровые дисциплины, я дирижер хора, вокалист, сценарист, режиссер и много чему научился за полвека профессиональной деятельности».

Напомним, Виктор Лисенков начал свою профессиональную деятельность в Бежаницах, где в 19 лет стал директором музыкальной школы. В 1992 году в Пскове на базе музыкальной школы №3 по инициативе Виктора Лисенкова была создана Детская школа искусств. На протяжении многих лет он является художественным руководителем и главным дирижером хора «Гармония», который 1980 году получил почетное звание Народный самодеятельный коллектив. Именно работа с хором позволила директору ДШИ сформировать и закрепить главную традицию школы – сочетание учебной и концертной деятельности. За эти годы большое количество выпускников хора окончили специальные учебные заведения и стали профессиональными музыкантами.

За высокие достижения в области культуры Виктор Васильевич удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ», награжден Почетной грамотой министра культуры РФ, медалью «За заслуги перед Псковом», Почетными грамотами администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре, Городской Думы, управления культуры администрации города Пскова.