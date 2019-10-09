Культура

Определены номинации творческих выступлений участников детского фестиваля «Кукарача»

Этой зимой, 7 декабря, в Пскове пройдет III фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.



Организационный комитет определил номинации творческих выступлений участников фестиваля, молодые таланты смогут проявить себя в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

К участию в номинации «Вокал» приглашаются юные исполнители песен – солисты. Один артист участвует только в одной номинации: «Эстрадная песня» или «Народная песня». Продолжительность выступления участников данной номинации не должна превышать четырёх минут.

Принять участие в номинации «Художественное слово» могут сольные исполнители, обладающие актерским мастерством и артистичностью. Один артист представляет один творческий номер. Продолжительность исполнения 3-5 минут.

В номинации «Хореография» могут принять участие творческие коллективы - юные исполнители народных, классических и современных танцев. Продолжительность танца не должна превышать пяти минут. Участники данной номинации могут следующие виды танца: народный, современный или классический.

Сроки приема заявок: с 1 октября по 10 октября включительно. Прием заявок ведется в РОО «ПМЦ» по адресу 180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.15; заполненную заявку (приложена ниже) необходимо прислать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме «Кукарача» или по факсу 8(8112)56-41-88. К заявке требуется приложить фотографию артиста, видео выступления, а также музыкальную фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.