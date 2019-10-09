Культура

Сельские клубы Островского района получили звуковое оборудование по проекту «Единой России»

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» 17 сельских клубов Островского района получили звуковое оборудование. 16 октября в торжественной обстановке единороссы вручили технику заведующим учреждениями культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Подобные вложения в культуру на селе крайне важны. Партия, реализуя этот проект, оказывает значительную поддержку сельским клубам, которые очень нужны жителям глубинки, и заботится о создании современных и благоприятных условий для организации их культурного досуга и отдыха», - подчеркнул глава района, член партии «Единая Россия» Дмитрий Быстров.

В этом году на улучшение материально-технической базы учреждений культуры муниципалитету было выделено более 1 миллиона рублей. В итоге без внимания не остался ни один сельский клуб в районе - все филиалы центра культуры «Юбилейный» получили новое оборудование. Всего удалось приобрести 27 беспроводных микрофонов и стойки к ним, 6 ноутбуков, а также микшерные пульты и колонки.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.