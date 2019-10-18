Культура

19 октября в Неелово пройдет прослушивание в рамках зональных смотров областного фестиваля-конкурса «Песня русская»

19 октября в 13.00 в Нееловском культурно-досуговом центре состоится III зональный конкурс исполнителей народной песни. Участие в прослушивании примут вокально-хоровые творческие коллективы и исполнители Островского, Палкинского, Новоржевского, Печорского, Псковского, Пыталовского и Гдовского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Центре народного творчества.

Среди конкурсантов свое мастерство продемонстрируют ведущие хоровые коллективы области, имеющие звание народный самодеятельный коллектив:

Хор русской песни (Писковический КДЦ, Псковский район), руководитель – М.В. Каркина

Хор русской песни «Песня Русская» (ЦК «Юбилейный», г. Остров), руководитель – Е.П. Александрова

Вокальный ансамбль «Журавушки» (Писковический КДЦ, Псковский район), руководитель – М.В. Каркина

Впервые в конкурсе примет участие ансамбль русской песни «Карамышевские балагуры» (Карамышевский КДЦ, Псковский район) под руководством И.В. Жачек. После конкурсного прослушивания жюри в составе специалистов Псковского областного центра народного творчества и ведущего специалиста по исполнительству народной песни Е.Е. Обуховой обсудят конкурсные программы с руководителями и дадут рекомендации для дальнейшей работы с коллективами и исполнителями. Также в финале для руководителей вокально-хоровых коллективов состоится мастер-класс, проведет который председатель конкурсного жюри Е.Е. Обухова.

26 октября в Порховском СКК состоится IV зональный этап конкурса «Песня русская», а финалом станет заключительный гала-концерт победителей всех зональных этапов, который запланирован на 4 ноября в День народного единства.