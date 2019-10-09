Культура

Два жителя Псковской области получили награды на литературном фестивале-конкурсе «Русский Stil - 2019» в Париже

В Париже завершился литературный фестиваль-конкурс «Русский Stil - 2019». По его итогам сразу два представителя Псковской области были отмечены наградами.

Геннадий Синицкий



Это Светлана Размыслович из Великих Лук, которая заняла первое место в поэтической номинации «Париж для меня» и Геннадий Синицкий из Невеля, который стал обладателем звания «Автор - стильное перо» в номинациях «Проза» и «Публицистика, Эссеистика, Критика».

Секретарь по социальным вопросам Псковского областного отделения партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко поздравил Геннадия Синицкого, известного невельского автора стихов и прозы, журналиста газеты «Невельский вестник» с заслуженной наградой.