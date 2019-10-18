Культура

Александр Голышев недоволен окнами Высокой и Плоской башен после реконструкции

И. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев недоволен окнами Высокой и Плоской башен после реконструкции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции 18 октября.

На вопрос о том, когда недавно отреставрированные Варлаамовская, Плоская и Высокая башни будут доступны для посещения, он подчеркнул, что «это пока только видимость того, что работы закончены», в ноябре приедет госкомиссия, которая будет принимать эти объекты.

«Много осталось по электрике, системе безопасности. Нас не устраивают окна в Плоской башне. Та же проблема и в Высокой башне, - отметил он. - Большие зазоры между стеклом и стеной, стекла не вынуть и не помыть. Через полгода они будут черные». Кроме того, Александр Голышев опасается, что через зазоры между окнами и стеной снег и дождь будет попадать внутрь башен, и там будут гнить деревянные полы.

Также и.о. директора музея сообщил, что после завершения всех работ по реконструкции в районе Варлаамовского угла туда вернут скамейки. Раньше там любили спать бомжи, что мешало подрядчикам работать. Поэтому на время их перенесли ближе к Дому Сафьянщикова.