Культура

Прорывом назвал руководитель Псково-Изборского музея-заповедника объем выполненных в текущем году реставрационных работ

Прорывом назвал и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев объем выполненных в текущем году работ по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия Пскова.

«По реставрации и реконструкции у нас прорыв. В этом году мы получаем Двор Постникова, три башни (Варлаамовскую, Высокую и Плоскую), а в следующем - целый Музейный квартал», - перечислил он и особо поблагодарил федеральный центр за «удивительную поддержку» (финансовую - ред.) и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за «просто неоценимую позицию». «Музейное сообщество должно быть достойно того, что он для нас делает», - подчеркнул Александр Голышев.

Кроме того, в следующем году планируется, что будут доступны для псковичей отреставрированный Дом Фан-Дер-Флита и Дом Ксендза, в том числе для маломобильных групп населения.

Руководство объединенного музея старается, чтобы в планы реконструкции были включены Псковский кремль, а также фондохранилище.