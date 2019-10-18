Культура

Александра Голышева беспокоит неопределенная судьба Покровской башни

И. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александра Голышева беспокоит неопределенная судьба Покровской башни. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В решении вопроса по реконструкции Покровской башни мы практически дошли до объявления тендера, но в силу разных оценок нашего культурного наследия практически все было сорвано, и Покровка не вошла в планы», - отметил он.

«Варлаамовская башня на сегодня будет представлена в обновленном виде, а Покровская башня, самая крупная башня XVI века, остается с совершенно не определенной судьбой, - констатировал Александр Голышев. - Мы делаем все для того, чтобы ввести ее в цикл реставрационных работ».