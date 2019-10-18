Культура

«Бохо-фестиваль» пройдет сегодня в Пскове

Сегодня, 19 октября, в Пскове пройдет второй «Бохо-фестиваль». Мероприятие будет проводиться с 14.00 в «Доме офицеров».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости фестиваля смогут попасть на две линейки мастер-классов, творческую ярмарку и концерт. Мастера научат желающих создавать прически в стиле бохо, разбираться в метафорических картах и делать точечный массаж. Клуб исторической реконструкции проведет лекцию о доспехах и оружии, а хореографы обучат желающих основам танца в стиле трайбл.

На концерте зрителей порадуют псковские танцовщицы и известные в Санкт-Петербурге коллективы, выступающие в стиле трайбл. Музыкальную вставку обеспечит группа «МинДаль» (Санкт-Петербург) и «Вольный Ветер» (Псков).

Также гостей ждет ярмарка, на которой можно будет приобрети редкие этнические украшения, изделия из дерева и сладости. На фестивале будет выставка работ художников, в том числе, Анастасии Харитоновой.

Цена билета - 250-350 в зависимости от места в зале. В билет входит посещение концерта и участие в мастер-классах.