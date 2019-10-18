Культура

Псковский музей устраивает очередную «культурную субботу»

Очередная «культурная суббота» пройдет в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике сегодня, 19 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 12.00 для всех, кто хочет провести выходной с пользой для ума, состоится экскурсия по трем экспозициям фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы» и «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

«Золотая кладовая»

Открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII-XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII-XX век, Россия, Западная Европа).

«Знаки доблести и славы»

Коллекция холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен: боевой топор II тысячелетия до н.э., скифский меч VI века до н.э., вооружение русских воинов, шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты XVIII - начала XX столетия. Военные головные уборы Пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски). Награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсиш-Эйлау», «В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии.

«Хрупкая коллекция»

Изделия французских, английских мастеров и русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых демонстрируют особое изящество форм, безупречность росписей и глубокое своеобразие.

Стоимость посещения – 450 рублей с человека.

А в 14.00 пройдет экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7).

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения – 100 рублей с человека + входная плата.