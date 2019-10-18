В Пскове подвели итоги конкурса «Чернильница-2019»

В минувшую пятницу, 18 октября, прошел финал конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Темой конкурса этого года стала поэзия нового тысячелетия. На малой сцене Псковского драматического театра встретились 17 чтецов, успешно прошедших прослушивание в Молодежном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.
Члены жюри, присутствовавшие в зале, оценивали выступления участников по следующим критериям: художественная выразительность и стилевая общность текстов, соответствие содержания стихотворения заявленной теме, оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса, уровень художественного мастерства.
Помимо этого, были подведены итоги в номинациях «Поэзия» и «Проза».
Проза:
1 место – Дарья Микрюкова
2 место – Полина Владимирова
3 место – Мария Александрова
Философская лирика:
Экспериментальная лирика:
Любовная Лирика:
Городская лирика:
Лучший чтец:
Напомним, в этом году конкурс проходил в девятый раз. Организатором выступил Псковский городской молодежный центр.
Концертную программу финала конкурса наполнили выступления студии современного танца 8 dance studio, Василисы Паринкиной и Екатерины Партс. Ведущей конкурса стала Диана Константинова.