Культура

В Пскове подвели итоги конкурса «Чернильница-2019»

В минувшую пятницу, 18 октября, прошел финал конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Темой конкурса этого года стала поэзия нового тысячелетия. На малой сцене Псковского драматического театра встретились 17 чтецов, успешно прошедших прослушивание в Молодежном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Члены жюри, присутствовавшие в зале, оценивали выступления участников по следующим критериям: художественная выразительность и стилевая общность текстов, соответствие содержания стихотворения заявленной теме, оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса, уровень художественного мастерства.

Помимо этого, были подведены итоги в номинациях «Поэзия» и «Проза».

Результаты конкурса

Проза:

1 место – Дарья Микрюкова

2 место – Полина Владимирова

3 место – Мария Александрова

Философская лирика:

1 место – Арина Демина

2 место – Диана Константинова

3 место – Дарья Яковлева

Экспериментальная лирика:

1 место – Диана Константинова

2 место – Надежда Андриянова

3 место – Мария Осипова

Любовная Лирика:

1 место – Татьяна Пловец

2 место – Арина Демина и Ольга Кондратьева

3 место – Дарья Серова и Александра Кирилова

Городская лирика:

1 место – Александра Гавала

2 место – Диана Константинова

3 место – Дарья Ямщикова

Лучший чтец:

1 место – Максим Спасов

2 место – Татьяна Трибуналова

3 место – Ангелина Степанова

Напомним, в этом году конкурс проходил в девятый раз. Организатором выступил Псковский городской молодежный центр.

Концертную программу финала конкурса наполнили выступления студии современного танца 8 dance studio, Василисы Паринкиной и Екатерины Партс. Ведущей конкурса стала Диана Константинова.