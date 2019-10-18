Культура

Псковский депутат Алексей Севастьянов рассказал о своей роли в сериале «Шторм»

Депутат Псковского областного Собрания, президент федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов рассказал персонаже, которого сыграл в сериале «Шторм» Бориса Хлебникова. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам депутат, новая роль обернулась для него интересным опытом.

Источник: «кино-театр.ру»

Алексей Севастьянов играет начальника главного героя сериала — Юрия Осокина, работающего в убойном отделе полиции.

«Изображать силовика - для меня это совершенно другая роль. Долго снимали, но было интересно, потому что никогда не был в роли таких людей. Обычно находился "по другую сторону баррикад"», - отметил Алексей Севастьянов.

Кроме того, депутат областного парламента добавил, что с отснятым материалом еще не ознакомился, однако часть сериала уже есть в интернете. На кино-сайтах, в описании к фильму, говорится, что «Шторм» - драма о противостоянии двух друзей, Градова и Осокина.

По данным кино-ресурсов, Осокин (Максим Лагашкин) работает в убойном отделе полиции, а Градов (Александр Робак) - один из лучших следователей отдела по борьбе с коррупцией. Градов расследует дело о хищении денежных средств во время строительства Дворца Спорта. Градов намерен отправить за решетку главу строительной компании Крюкова, будущего мэра города, но узнает, что его любимая Марина (Анна Михалкова) тяжело больна. За Крюковым стоят влиятельные люди, поэтому Градову приходится быть на шаг впереди, расправляясь с врагами и свидетелями. Череду этих преступлений расследует Осокин, который в итоге догадывается, что за ними стоит его друг. Сценарий - Наталии Мещаниновой.

Напомним, впервые Алексея Севастьянов зрители могли увидеть в фильме Алексея Балабанова «Брат» (1997 год): сыграл одного из преступников.