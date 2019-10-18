Культура

В Пскове пройдет мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова

24 октября в 12:30 Центральная городская библиотека представляет программу «Из улицы в улицу», посвященную 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова - писателя и литературоведа, определившего развитие мировой литературы на десятилетия. Доктор филологических наук Аида Разумовская расскажет подробнее о большом литературном наследии мастера, именем которого будет названа одна из улиц Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке.

В жизнетворчестве Юрия Тынянова есть и псковская страница, он жил в Пскове с 1904 по 1912 год в доме Кузнецовых, который сохранился до сего времени и находится на улице Воровского, 9. Именно из этого дома юный Юрий Тынянова ходил в псковскую губернскую гимназию, расположенную на улице Георгиевская (в советском прошлом - улица революционера Урицкого). Несколько десятилетий назад в Пскове предполагали сделать музей писателя Тынянова, теперь решили назвать его именем одну из новых улиц города. Витает в воздухе и идея о памятной скамейке в сквере искусств на 4-х углах, который будет реконструирован по приграничному сотрудничеству городом Резекне, уроженцем которого является Юрий Тынянов.

У Иосифа Бродского есть такие строки: «От всего человека вам остается часть Речи. Часть речи вообще. Часть речи». «Часть речи», которая осталась от Юрия Тынянова, удачно соединившего в себе художественный опыт с научным, – уникальное явление не только русской, но и мировой культуры. Книги о Юрии Тынянове и плакаты студентов ПсковГУ будут представлены на выставке «Жизнь идет, как стих».