Культура

В культурно-просветительской акции «Град Петров» приняли участие юные псковичи

В культурно-просветительской акции «Град Петров» приняла участие делегация Псковской области. В ее состав вошли 30 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ области из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Острова, Плюссы, Бежаниц.

Все участники программы являются победителями международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств, программа пребывания одаренных детей в Санкт-Петербурге включала обзорную экскурсию, посещение Государственного Эрмитажа, новой сцены Мариинского театра, Государственного музея-заповедника «Павловск», интерактивного музея «Петровская акватория», монумента героическим защитникам Ленинграда, Государственного музея истории религии.

По словам участников творческой делегации, трехдневное пребывание в Санкт-Петербурге произвело на них сильнейшее впечатление, значительно расширило их кругозор, дало массу ярких впечатлений.

Напомним, что проект «Град Петров» реализуется с 2013 года министерством культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура». В этом году его участниками стали свыше 6,5 тыс. учащихся из разных городов России.