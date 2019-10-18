Псковичей приглашают на выставку иллюстраций к книге Андрея Платонова

В четверг, 24 октября, в 17.00 в музыкально-художественном салоне Детской школы искусств города Пскова (улица Олега Кошевого, 8) откроется выставка иллюстраций, созданных по роману Андрея Платонова «Чевенгур».
Автор работ - выпускница кафедры дизайна Псковского государственного университета Мария Корнюк.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, на выставке можно будет увидеть эстампы и работы в смешанной технике, а также не вошедшие в книгу иллюстрации. Кроме того, вниманию присутствующих будет предложен макет книжки.
Выставка работает до 15 декабря. Вход свободный.