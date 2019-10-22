Культура

10-метровую фреску нарисуют псковские школьники с французскими художницами Кароль Ше и Жюдит Гейфье

Известные французские художницы Кароль Ше и Жюдит Гейфье приедут в Псков 23 октября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города.

Эта поездка не случайна - Французский институт организовал осенью этого года тур по городам России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Псков, Красноярск), чтобы познакомить русскую публику с популярными во Франции художниками-иллюстраторами книг для детей и подростков.

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Кароль Ше с юности много и увлеченно работала с пластилином и проволокой – материалами, которые определили основу ее неподражаемого стиля. Она творит объемные картины.

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Жюдит Гейфье много путешествовала. Получаемые ею впечатления ложатся в основу книг и в иллюстрации к ним. Ее «фирменный» стиль – тщательность проработки рисунка и невероятная утонченность кисти в сочетании с мягкими цветами красок.

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В Пскове художницы будут работать на двух площадках. Вместе со студентами, изучающими французский язык в ПсковГУ, они пообщаются в формате круглого стола на тему «Детская иллюстрированная книга, ее закулисные стороны и перспективы».

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Затем художницы встретятся с учениками и преподавателями французского языка Псковского педагогического комплекса, где детям 10 – 14 лет будет предложено всем вместе поработать над коллективной 10-метровой фреской-раскраской на тему «Воображаемый сад». Эту уникальную методику «сплочения и сотворчества» художницы придумали сами. Интрига состоит в том, что для создания полотна уже привезена специальная бумага 1,5 метра шириной и 10 – длиной, а работать в режиме онлайн дети будут, используя тушь, фломастеры и восковые мелки.

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Завершится день неформальной встречей Кароль Ше и Жюдит Гейфье в режиме свободного диалога с членами французского Клуба, который объединяет нынешних школьников и выпускников разных лет, увлеченных изучением французского языка.